Пожилой водитель погиб в столкновении с «Газелью» на подъезде к селу Большебрусянское





– сообщили в областном УГИБДД. «В результате происшествия водитель Chevrolet Niva от полученных травм скончался на месте»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В минувшую среду, 13 мая, днём на подъезде к селу Большебрусянское в Белоярском районе столкнулись Chevrolet Niva и «Газель». В результате ДТП погиб 73-летний водитель иномарки.По предварительным данным, пожилой мужчина, выезжая с второстепенной дороги на нерегулируемый перекрёсток неравнозначных дорог, нарушил требование знака 2.4 «Уступите дорогу» и столкнулся с «Газелью» под управлением 56-летнего водителя, ехавшего в сторону Тюменского тракта.В аварии также пострадала его пассажирка – 65-летняя женщина. Её доставила бригада скорой в Белоярскую центральную больницу, но госпитализация не потребовалась.Известно, что у обоих водителей стаж вождения составлял более 20 лет. Водитель «Нивы» привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 4 раза, а водитель «Газели» – 12 раз. Мероприятие для возрастной категории 18+