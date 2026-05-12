Губернатор Свердловской области пообещал переселить почти 900 уральцев

В Свердловской области в этом году на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья направят 1,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Озвученная свердловским губернатором сумма почти вдвое превышает показатели предыдущего года. По его словам, увеличение финансирования позволит значительно расширить число людей, переезжающих в новое жильё: новосёлами в текущем году должны стать 893 уральца. Переезд коснётся жителей Асбестовского, Берёзовского и Кушвинского муниципальных округов. Также в списке — Каменск-Уральский и Камышловский городские округа. Квартиры в новостройках получат жители Нижнего Тагила, Богдановича, Красноуфимска и Ирбита. Мероприятия по расселению пройдут и в других муниципалитетах региона.

При этом, областные власти признают, что вопрос расселения аварийного жилья остаётся сложным и финансово затратным. Для решения этой задачи было принято решение продлить действие региональной адресной программы до 2029 года (включительно). В результате за весь период реализации программы планируется расселить почти 5 тысяч уральцев и потратить на это за четыре года 8,2 миллиарда рублей. Из этой суммы почти 3 миллиарда должен выделить федеральный Фонд развития территорий.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
