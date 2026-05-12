Житель Новой Ляли получил условный срок за хранение карабина

20.14 Четверг, 14 мая 2026
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Свердловской области вынесен приговор жителю Новой Ляли за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Под оружием и взрывчатыми веществами в данном случае подразумеваются карабин и порох.

Как выяснило следствие, охотничий карабин достался подсудимому в наследство от умершего деда, однако разрешения на оружие не было. Старый карабин модели «ТОЗ-16» калибра 5,6 миллиметра лежал за холодильником на кухне с лета 2012 года по ноябрь 2025 года. Кроме того, в период с 2005 по 2010 год мужчина приобрёл более 847 граммов пороха. На тот момент у него имелось разрешение на взрывчатое вещество. Однако, когда срок разрешения истёк, он не сдал порох, как того требует закон, а хранил его в четырёх банках в спальне, пока в ноябре 2025 года сотрудники полиции не обнаружили и не изъяли и карабин, и порох.

В суде мужчина вину признал, но от дачи показаний отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции России. Ранее в ходе следствия он объяснял, что намеревался передать порох знакомым охотникам, но так этого и не сделал.

Верхотурский районный суд признал подсудимого виновным по двум статьям Уголовного кодекса: по части 1 статьи 222 («незаконное хранение огнестрельного оружия») и по части 1 статьи 222.1 («незаконное хранение взрывчатых веществ»). Путём частичного сложения наказаний уральцу назначили 2 года и 3 месяца лишения свободы. Кроме того, мужчина должен заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Основное наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным с испытательным сроком в 1 год. С приговором не согласился прокурор и обжаловал его в вышестоящей инстанции. Однако, Свердловский областной суд изучил материалы дела и доводы апелляционного представления. Квалификация деяния и назначенное наказание были оставлены без изменения.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
