Директрису ювелирного магазина в Екатеринбурге обвинили в скупке немаркированных украшений
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге директрису ООО «Бриллиант» Людмилу Байкович обвинили в скупке ювелирных украшений без обязательной маркировки.
Ей вменяют пункт «б» части 2 статьи 171.1 УК РФ – «Приобретение, хранение в целях сбыта товаров без маркировки, совершенные в особо крупном размере». Согласно материалам дела, с 1 марта 2022 года по 18 апреля 2025 года обвиняемая закупала у неустановленных лиц изделия для последующей продажи. Всего у неё нашли и изъяли 2077 ювелирных изделий.
Сегодня в суде огласили обвинительное заключение. Подсудимая вину признала, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
