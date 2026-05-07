Екатеринбург возглавил рейтинг городов-миллионников по обеспеченности жителей спортивными секциями
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбург занял первое место среди городов-миллионников по количеству спортивных секций на 10 000 жителей. Рейтинг составили исследователи «2ГИС».
Так, в уральской столице на десять тысяч горожан приходится 9,7 секций. Также в пятёрку лидеров также вошли Новосибирск (9,6), Красноярск (8,6), Самара (8,5) и Краснодар (7,7).
Кроме того, Екатеринбург занял восьмое место среди миллионников по доле горожан, которые живут в 15-минутой доступности до спортивных секций. В уральской столице это 91,8% горожан. На первом месте в этом топе Москва (97,9%), на втором – Санкт-Петербург (97%), на третьем – Ростов-на-Дону (96,4%). Далее идут Красноярск (94,7%), Нижний Новгород (93,8%), Пермь (93,4%) и Новосибирск (93,2%). Уступили Екатеринбургу в первой десятке Воронеж (90,8%) и Самара (90,2%).
По приросту спортивных секций столица Урала оказалась на 12 строчке с динамикой в 1,3%. Всего в Екатеринбурге насчитали 1471 секцию. Больше секций в Москве (7028 с динамикой рост 4%), Санкт-Петербурге (2887, -1,5%) и Новосибирске (1529, -0,1%).
По приросту спортивных секций столица Урала оказалась на 12 строчке с динамикой в 1,3%. Всего в Екатеринбурге насчитали 1471 секцию. Больше секций в Москве (7028 с динамикой рост 4%), Санкт-Петербурге (2887, -1,5%) и Новосибирске (1529, -0,1%).
