С Екатеринбургом Алексея Балабанова предлагает познакомиться клуб «Глубина»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В прогулку по Екатеринбургу приглашают основатели клуба «Глубина». Посвящена она Алексею Балабанову, а участники смогут увидеть те места в городе, которые прочно связаны с именем известного кинорежиссёра.Авторская экскурсия-погружение под названием «Екатеринбург Алексея Балабанова» запланирована на вечер 21 мая. Мероприятие посвящено не только памяти знаменитого режиссёра, но и музыке, поскольку проводится в юбилейный для Свердловского рок-клуба год. Связь тут прямая — Балабанов любил уральский рок, дружил и сотрудничал с местными музыкантами, а первые, короткометражные ещё фильмы снимал на Свердловской киностудии с рокерами в качестве актёров.Прогулка начнётся как раз от здания киностудии. А закончится в Саду Нурова кинопоказом под открытым небом. Экскурсантам покажут балабановский фильм «Я тоже хочу», который после можно будет обсудить на посиделках возле костра.Встреча участников намечена на 18.00, а стать одним из них можно через контакт в Телеграме @MarinaIsHappy. Мероприятие для возрастной категории 18+