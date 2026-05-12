Две екатеринбургские больницы присоединятся к Ночи музеев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Минздрав Свердловской области сообщил через свой информационный интернет-рупор «Здоровье уральцев» о том, что в этом году в акции «Ночь музеев» примут и два медицинских учреждения Екатеринбурга. Точнее, открытые при них музеи.Один из таких музеев расположен в Зелёной Роще, по адресу «улица 8 Марта, 78а/2». Это Музей гигиены. В день проведения акции — 16 мая — он откроет для посетителей двери в 14.00 и проработает до 23.00. Самым юным гостям здесь предложат раскрасить матрёшку и сделать куклу-оберег, а в лектории музея с их родителями проведут беседы диетолог, психолог и арт-терапевт. Специалисты расскажут, как еда управляет настроением, весом и сном. Посетители также узнают, как справляться со стрессом и психологическими проблемами самостоятельно при помощи музыки и сказки.Музей Свердловской областной клинической больницы №1 на улице Волгоградской, 185 подготовил две интерактивные программы. Их названия — «Быть человеком» и «Тайны старого кинотеатра». Участников познакомят с физиологией человека. Под руководством врача дети и родители увидят графическую визуализацию работы сердца. Они смогут записать электрический язык сердца и расшифровать данные. Гости также увидят экспонат, ставший родоначальником экспериментальной физиологии.Кроме того, Минздрав решил воспользоваться многолюдностью, которая каждый год сопровождает «Ночь музеев» и предложить горожанам пройти экспресс-тест на СПИД. Передвижная лаборатория будет работать с 18.00 до двух часов ночи возле «Музея об этом» (улица Луначарского, 133). Мероприятие для возрастной категории 18+