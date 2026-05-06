Экс-вице-губернатор Свердловской области пробудет под домашним арестом до августа

Фото: Максим Ефремов / @ve4ved
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову. Экс-чиновник останется под домашним арестом с запретом определенных действий до 15 августа 2026 года. Такое решение суд принял по ходатайству следователя.

Заседание суда, на котором решалось, оставлять ли Чемезова под домашним арестом или выбрать иную меру пресечения, продлилось более пяти часов, причем приходилось делать перерывы из-за плохого состояния обвиняемого. Сам Чемезов сообщил, что из-за суда пропустил стационар, где проходит химиотерапию по поводу онкологического заболевания. На заседании экс-вице-губернатор просил разрешить ему выход в интернет хотя бы для того, чтобы зайти на Госуслуги и оформить пособие по безработице. Также он говорил о необходимости прогулок, однако суд посчитал, что его квартира в ЖК «Тихвин» с большим балконом вполне подходит для свежего воздуха.

Постановление суда о продлении домашнего ареста пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трёх суток.

Напомним, что Олег Чемезов обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества. Ему инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере». Домашний арест продлевается уже не в первый раз. Так, в конце марта суд принял схожее решение.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
20:55 Экс-майору полиции из Невьянска придётся посидеть и долго
20:09 Экс-вице-губернатор Свердловской области пробудет под домашним арестом до августа
19:41 Ухаживать за людьми с деменцией поучат в Ельцин-центре
19:24 Возле села Большебруснянское погиб пожилой водитель иномарки
18:48 Двум голодающим вислоухим котикам из Берёзовского подыскивают дом
18:38 С Екатеринбургом Алексея Балабанова предлагает познакомиться клуб «Глубина»
17:09 Небольшие дожди и ветер с порывами ожидаются в Свердловской области
16:51 СК проверяет информацию об оскорблявших женщину с ребёнком полицейских в Екатеринбурге
16:22 Четырёхлетний мальчик выпал из окна с 15 этажа в Екатеринбурге
15:53 Уральцы тратят на игры около трёх тысяч рублей в месяц
14:53 Двух иностранцев с девятью килограммами насвая остановили в Кольцово
13:59 К лишению свободы приговорили пенсионерку из Новоуральска за драку с соседкой
13:25 Человек погиб при пожаре в квартире на улице Народного Фронта в Екатеринбурге
12:57 173 новых остановки обещают поставить в Екатеринбурге
12:40 72% уральцев арендуют дачу на месяц
11:55 Глава СК затребовал доклад о случае нападения на детей в Екатеринбурге
11:27 За отлетевший забор виновник ДТП заплатит проходившей мимо женщине в Ревде
10:12 В Кировграде пропала 15-летняя девочка в белой кофте
09:59 В Екатеринбурге мотоциклист сбил на пешеходном переходе девочку-подростка на самокате
09:26 Свердловская полиция ищет жертв подозреваемой в пособничестве телефонным мошенникам
08:55 Почти 50 нарушений ПДД зарегистрировали сотрудники ГИБДД за четыре дня в Екатеринбурге
21:33 День Победы в Екатеринбурге собрал более 30 тысяч празднующих
20:47 Суд смягчил наказание «халатному» экс-начальнику отдела СУВКХ
20:13 Коту с пулей в позвоночнике в Екатеринбурге собирают деньги на лечение
19:32 Почти семь сотен младенцев появились на свет в Свердловской области
19:18 В Нижнем Тагиле осуждён владелец незаконной автомойки
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
