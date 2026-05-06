Экс-вице-губернатор Свердловской области пробудет под домашним арестом до августа
Фото: Максим Ефремов / @ve4ved
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову. Экс-чиновник останется под домашним арестом с запретом определенных действий до 15 августа 2026 года. Такое решение суд принял по ходатайству следователя.
Заседание суда, на котором решалось, оставлять ли Чемезова под домашним арестом или выбрать иную меру пресечения, продлилось более пяти часов, причем приходилось делать перерывы из-за плохого состояния обвиняемого. Сам Чемезов сообщил, что из-за суда пропустил стационар, где проходит химиотерапию по поводу онкологического заболевания. На заседании экс-вице-губернатор просил разрешить ему выход в интернет хотя бы для того, чтобы зайти на Госуслуги и оформить пособие по безработице. Также он говорил о необходимости прогулок, однако суд посчитал, что его квартира в ЖК «Тихвин» с большим балконом вполне подходит для свежего воздуха.
Постановление суда о продлении домашнего ареста пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трёх суток.
Напомним, что Олег Чемезов обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества. Ему инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере». Домашний арест продлевается уже не в первый раз. Так, в конце марта суд принял схожее решение.
