Возрастное ограничение 18+
Свердловская киностудия поучаствует в Ночи музеев
Фото: Вечерние Ведомости
Приближается проведение в Екатеринбурге традиционной Ночи музеев. К этому мероприятию, позволяющему за вечер увидеть множество интересного и информативного, активно готовится и Свердловская киностудия.
«Ночь музеев» в этом году запланирована на 16 мая. На Свердловской киностудии программа (несмотря на название) начнётся уже в 11 часов утра и продлится до часу ночи. Она в первую очередь посвящена истории уральского кинематографа, а во вторую — Свердловскому рок-клубу, который в своё время был тесно связан с уральским кино.
Именно выставка, посвящённая 40-летию рок-клуба, станет одним из центральных событий «Ночи музеев» от киностудии. Экспозиция откроется в одном из съёмочных павильонов и будет работать с 18.00 до 01.00. Посетители увидят архивные фотографии из собрания режиссёра Олега Раковича и смогут воспользоваться услугами фотозоны «Рок-квартирник 80-х». На большом экране в течение вечера покажут короткометражные фильмы Алексея Балобанова: «Раньше было другое время», «Настя и Егор», «У меня нет друга». Вход на выставку свободный, но показы требуют предварительной регистрации.
Параллельно с 11 утра до часа ночи будет работать выставка «Народы Урала в кадре и за кадром». Здесь тоже будут фотозоны, которые позволят гостям запечатлеть себя в чуме или в деревенской избе. Вход на эту экспозицию также свободный.
Днём, с 11.00 до 17.00, по помещениям киностудии проведут два варианта экскурсий: в студию мультипликации и в студию звукозаписи. На последней каждый желающий сможет попробовать озвучить мультфильм. Для детей посещение этих экскурсий бесплатное, а вот взрослым придётся приобрести билет.
Основная киностудийная программа «Ночи музеев» стартует в 18.00. В неё войдёт специальная экскурсия «Крупным планом». Участникам расскажут о самых ярких киноэкспонатах Свердловской киностудии. Впервые после реставрации гости увидят костюм Лидии Федосеевой-Шукшиной из фильма «Демидовы». Также будут представлены национальный костюм из мистического триллера «Цинга» и многие другие уникальные предметы. Кроме того, запланированы экскурсии в студию звукозаписи, «Кино на пленке», «Спецэффекты в кино» и «Актерское мастерство».
Подробное расписание всех мероприятий доступно на официальном сайте Свердловской киностудии. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Ночь музеев» в этом году запланирована на 16 мая. На Свердловской киностудии программа (несмотря на название) начнётся уже в 11 часов утра и продлится до часу ночи. Она в первую очередь посвящена истории уральского кинематографа, а во вторую — Свердловскому рок-клубу, который в своё время был тесно связан с уральским кино.
Именно выставка, посвящённая 40-летию рок-клуба, станет одним из центральных событий «Ночи музеев» от киностудии. Экспозиция откроется в одном из съёмочных павильонов и будет работать с 18.00 до 01.00. Посетители увидят архивные фотографии из собрания режиссёра Олега Раковича и смогут воспользоваться услугами фотозоны «Рок-квартирник 80-х». На большом экране в течение вечера покажут короткометражные фильмы Алексея Балобанова: «Раньше было другое время», «Настя и Егор», «У меня нет друга». Вход на выставку свободный, но показы требуют предварительной регистрации.
Параллельно с 11 утра до часа ночи будет работать выставка «Народы Урала в кадре и за кадром». Здесь тоже будут фотозоны, которые позволят гостям запечатлеть себя в чуме или в деревенской избе. Вход на эту экспозицию также свободный.
Днём, с 11.00 до 17.00, по помещениям киностудии проведут два варианта экскурсий: в студию мультипликации и в студию звукозаписи. На последней каждый желающий сможет попробовать озвучить мультфильм. Для детей посещение этих экскурсий бесплатное, а вот взрослым придётся приобрести билет.
Основная киностудийная программа «Ночи музеев» стартует в 18.00. В неё войдёт специальная экскурсия «Крупным планом». Участникам расскажут о самых ярких киноэкспонатах Свердловской киностудии. Впервые после реставрации гости увидят костюм Лидии Федосеевой-Шукшиной из фильма «Демидовы». Также будут представлены национальный костюм из мистического триллера «Цинга» и многие другие уникальные предметы. Кроме того, запланированы экскурсии в студию звукозаписи, «Кино на пленке», «Спецэффекты в кино» и «Актерское мастерство».
Подробное расписание всех мероприятий доступно на официальном сайте Свердловской киностудии. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию