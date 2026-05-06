Более пяти тысяч человек принесли на себе клещей после прогулок на природе
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С начала «клещевого» сезона в Свердловской области клещей сняли с 5,3 тысячи человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора, отвечая, что это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя.
Всего с начала года проверили 2,7 тысячи клещей. Энцефалит обнаружили в 1,15% пробах, лайм-боррелиоз – в 43%, моноцитарный эрлихиоз – в 3,6%, гранулоцитарный анаплазмоз – в 0,7%.
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировали 11 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 26 человек.
«Случаи зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях. Наибольшее число пострадавших - среди жителей Екатеринбурга и Каменска-Уральского»,
– отметили в ведомстве.
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировали 11 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 26 человек.
