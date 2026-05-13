Около 500 человек без водительских прав остановили сотрудники свердловской ГИБДД в праздничные дни
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В среду, 13 мая, управление ГИБДД по Свердловской области провело пресс-конференцию, в ходе которой сообщило об итогах работы в праздничные дни – с 9 по 11 мая.
По словам заместителя главного государственного инспектора безопасности дорожного движения региона Дениса Митряшова, за эти три дня автоинспекторы выявили 132 нетрезвых водителя, 17 из них – повторно. Ещё около 500 граждан не имели права управления транспортными средствами.
Он также напомнил, что в 2025 году по вине пьяных водителей в Свердловской области погибли 90 человек, травмы получили 306 человек.
В 2025 году зарегистрировано 11 тысяч случаев «пьянства за рулём».
«В первом квартале 2026 года – 3 погибших и 33 раненых. В Екатеринбурге за аналогичный период этого года – 2 жертвы и 17 пострадавших. Всего за четыре месяца 2026 года выявлено более 3 тысяч нарушителей, из них 318 сели за руль повторно»,
– сказал Денис Митряшов.
