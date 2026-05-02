Екатеринбургский «Огненный гид» проведёт премьерную экскурсию в День Победы
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В праздничный день 9 мая в Екатеринбурге состоится премьера авторской экскурсии от известного уральского краеведа. Аттестованный экскурсовод, историк и писатель Татьяна Мосунова, которую слушатели знают как «Огненного гида», расскажет о Свердловске военного периода.
Новая экскурсия приурочена к Дню Победы, но посвящена будет не военной истории, а культурной жизни Свердловска в годы войны. Экскурсия получила название «Свердловск. Культурная эвакуация». Татьяна Мосунова признаётся, что обычно не проводит экскурсии на военную тему, но этот рассказ — особенный. Речь пойдёт о том, как радикально менялся Свердловск в годы войны, о его горожанах и о тех, кто нашёл здесь временный или постоянный дом. В основе экскурсии — книга «Эвакуация, равная величайшим битвам», над которой гид работала в соавторстве.
Участники экскурсии узнают о невероятной концентрации культурных сил, оказавшихся в уральской столице. Отдельный сюжет посвятят истории МХАТа в Свердловске и тому, как столичная театральная жизнь переплелась с местной. Поговорят и о великой балерине Майе Плисецкой, а также о других музыкантах, артистах и художниках, попавших в эвакуацию. Гид расскажет, как город принял этих людей и как они изменили его облик.
Стартует экскурсия «Свердловск. Культурная эвакуация» в 14.00 от статуй львов перед зданием Оперного театра на проспекте Ленина. Продолжительность прогулки составит около двух часов. Подробности — по ссылке. Мероприятие для возрастной категории 18+
