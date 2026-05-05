Возрастное ограничение 18+
Жителя Ершова будут судить за сбыт наркотиков в Кушве
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Кушве за незаконный сбыт наркотиков будут судить 24-летнего жителя Ершова – города Саратовской области. Прокуратура утвердила уголовное дело и передала его в суд, сообщили в ведомстве.
По версии следствия, в феврале 2026 года молодой человек приехал в Свердловскую область и в лесном массиве на территории городского округа Верхней Туры забрал около двух килограммов наркотиков, чтобы привезти их в Нижневартовск, но был задержан.
Известно, что свою вину в инкриминируемом ему деянии молодой человек полностью признал. Мероприятие для возрастной категории 18+
По версии следствия, в феврале 2026 года молодой человек приехал в Свердловскую область и в лесном массиве на территории городского округа Верхней Туры забрал около двух килограммов наркотиков, чтобы привезти их в Нижневартовск, но был задержан.
Известно, что свою вину в инкриминируемом ему деянии молодой человек полностью признал. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге будут судить двух женщин за аферу с жилищным сертификатом на 1,1 млн рублей
05 мая 2026
05 мая 2026
Жителей Новоуральска будут судить за похищение знакомого и вымогательство пяти тысяч рублей
07 мая 2026
07 мая 2026