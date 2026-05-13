Артёмовскую птицефабрику обязали убрать свалку в посёлке Сосновый Бор
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Артёмовский городской суд по иску прокуратуры обязал ООО «Птицефабрика Артёмовская» ликвидировать свалку в посёлке Сосновый Бор, занявшую более трёх тысяч квадратных метров сельхозземель.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, во время проверки, на которую сотрудники ведомства выезжали вместе с представителями Россельхознадзора, на территории видели как строительные, так и коммунальные отходы. В частности, там нашли куски пластика, стекло, металл, резину, старую мебель, различные ткани, картон, банки, бутылки, пакеты и другие отходы.
Поскольку по договору аренды территорией, на которой расположена свалка, пользуется птицефабрика, убирать мусор придётся ей.
«Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме, обязав ООО "Птицефабрика Артемовская" ликвидировать свалку. Надзорное ведомство проконтролирует фактическое исполнение судебного акта»,
– сообщили в прокуратуре.
