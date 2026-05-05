За стрельбу в «Пятёрочке» осудили жителя Нижнего Тагила
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле вынесли приговор молодому человеку, который 6 июня 2025 года в магазине «Пятёрочка» несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в пьяного мужчину. Суд признал его виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ).
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, став очевидцем конфликта между нетрезвым покупателем и сотрудницей магазина, осуждённый сделал замечание мужчине, после чего у них завязалась ссора. В какой-то момент молодой человек достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонента несколько раз.
Приговор ещё может быть обжалован.
«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему были причинены раны волосистой части головы, пальца руки и области локтевого сустава. Эти повреждения были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести»,
– рассказали в пресс-службе.
Подсудимый вину не признал, утверждая, что действовал в состоянии необходимой обороны, поскольку оппонент вёл себя агрессивно. Однако доказать реальную угрозу своей жизни или здоровью он не смог. Суд назначил ему 1 год условно с испытательным сроком в 1 год. Также с осуждённого взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей.
Приговор ещё может быть обжалован.
