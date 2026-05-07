Возрастное ограничение 18+

Культовый боевик 90-х покажут в Ельцин-центре на большом экране

21.20 Пятница, 8 мая 2026
Кадр из фильма «На гребне волны»
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
С 10 по 20 мая в кинозале Ельцин-центра пройдут показы культового фильма Кэтрин Бигелоу «На гребне волны». Зрители смогут увидеть на большом экране картину, которая три десятилетия назад перевернула представление о боевиках.

В центре сюжета фильма «На гребне волны» — агент ФБР Джонни Юта, которого блестяще сыграл Киану Ривз. Он выслеживает неуловимую банду грабителей банков, действующую на побережье. В ходе расследования он выясняет неожиданную деталь: все преступники — профессиональные серфингисты. Чтобы проникнуть в их круг, Юта изображает серфера-любителя и вливается в тусовку под предводительством харизматичного лидера Бодхи, роль которого исполнил Патрик Суэйзи. Однако, чем глубже герой погружается в мир океана, волн и безграничной свободы, тем труднее ему видеть в новых знакомых обычных преступников.

Фильм постепенно превращается из напряженного триллера в философскую притчу о границах долга, чести и личного выбора. Возможно, именно благодаря этому, боевик «На гребне волны» перерос свой жанр, стал символом целого поколения и прочно вошёл в культурный код девяностых. Картина Кэтрин Бигелоу — первой женщины, получившей «Оскар» за лучшую режиссуру (уже за другие фильмы), — и сегодня поражает уникальной стилистикой. Съёмки серфинга, операторская работа Дональда Питермена и саундтрек с песнями групп «Pixies» и «Public Enemy» создали абсолютно новый визуальный и музыкальный язык. В массовой культуре сцены с прыжком с парашютом, погонями и философскими монологами Бодхи разошлись на цитаты и мемы. Картину регулярно пересматривают на фестивалях, посвященных девяностым, а споры о том, кто был настоящим героем — агент Юта или бунтарь Бодхи, — не утихают до сих пор.

По традиции, в кинозале Ельцин-центра фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Ограничение по возрасту — восемнадцать плюс. Время сеансов можно узнать по ссылке.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
На красавицу Лив Тайлер можно будет полюбоваться на большом экране Ельцин-центра
07 мая 2026
Фильмы Свердловской киностудии о войне бесплатно покажут в Екатеринбурге
06 мая 2026
В Ельцин-центре готовят кинопрограмму ко Дню Победы
04 мая 2026
В День Победы в Ельцин-центре прозвучит музыка советских композиторов
05 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:20 Культовый боевик 90-х покажут в Ельцин-центре на большом экране
20:28 Над объектами СвЖД прозвучит «Гудок Победы»
19:29 Вкусный гастробаттл готовят в екатеринбургском Доме Качки
16:11 Жительницу Екатеринбурга обвинили в получении пенсии умершего отца
16:01 В Авито Авто рассказали, как ИИ используется при покупке и продаже автомобилей
14:12 Россельхознадзор пригрозил судом бывшей компании Боброва-Бикова из-за заросших сельхозземель
14:07 Первые опрессовки в Екатеринбурге планируют проводить без отключения горячей воды
11:50 Свердловская область вошла в топ-10 регионов по росту спонтанных бронирований жилья
11:41 В Екатеринбурге почти на месяц перекроют перекрёсток Мусоргского и Газорезчиков
10:57 Вертолёт за час доставил ребёнка из Богдановича в Екатеринбург на экстренную операцию
10:44 Вокруг Екатеринбурга подготовят 50 километров полос для защиты от природных пожаров
10:23 Свердловские муниципалитеты получат ещё более 100 миллионов рублей на дороги
21:17 Суд оправдал начальницу филиала УИИ в Качканаре
20:43 В Большом Истоке ищут новый дом для беспризорного пса
20:18 На красавицу Лив Тайлер можно будет полюбоваться на большом экране Ельцин-центра
19:40 Напавший на пенсионерку тагильчанин поживёт в строгом режиме
19:06 По Парку Маяковского в День победы будет ходить ретро-поезд
18:48 В Екатеринбурге нанесут 336 тысяч квадратных метров дорожной разметки
14:26 В Екатеринбурге почти половину смартфонов покупают «с рук»
14:16 В школы Свердловской области по программе «Земский учитель» приедут 19 педагогов
11:23 Жителей Новоуральска будут судить за похищение знакомого и вымогательство пяти тысяч рублей
11:14 Киноиндустрия Урала заработала 5,4 млрд рублей за последние 35 лет
11:04 Футболки и кроссовки стали самыми популярными покупками к лету у жителей Екатеринбурга
10:41 Режим беспилотной опасности ввели в Свердловской области
10:33 Жительницу Талицы отправили в колонию за продажу конфет с наркотиками
22:07 Авито направил в Дагестан спецтехнику и гуманитарную помощь после наводнения
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
21:20 Культовый боевик 90-х покажут в Ельцин-центре на большом экране
20:28 Над объектами СвЖД прозвучит «Гудок Победы»
19:29 Вкусный гастробаттл готовят в екатеринбургском Доме Качки
16:11 Жительницу Екатеринбурга обвинили в получении пенсии умершего отца
16:01 В Авито Авто рассказали, как ИИ используется при покупке и продаже автомобилей
14:12 Россельхознадзор пригрозил судом бывшей компании Боброва-Бикова из-за заросших сельхозземель
14:07 Первые опрессовки в Екатеринбурге планируют проводить без отключения горячей воды
11:50 Свердловская область вошла в топ-10 регионов по росту спонтанных бронирований жилья
11:41 В Екатеринбурге почти на месяц перекроют перекрёсток Мусоргского и Газорезчиков
10:57 Вертолёт за час доставил ребёнка из Богдановича в Екатеринбург на экстренную операцию
10:44 Вокруг Екатеринбурга подготовят 50 километров полос для защиты от природных пожаров
10:23 Свердловские муниципалитеты получат ещё более 100 миллионов рублей на дороги
21:17 Суд оправдал начальницу филиала УИИ в Качканаре
20:43 В Большом Истоке ищут новый дом для беспризорного пса
20:18 На красавицу Лив Тайлер можно будет полюбоваться на большом экране Ельцин-центра
19:40 Напавший на пенсионерку тагильчанин поживёт в строгом режиме
19:06 По Парку Маяковского в День победы будет ходить ретро-поезд
18:48 В Екатеринбурге нанесут 336 тысяч квадратных метров дорожной разметки
14:26 В Екатеринбурге почти половину смартфонов покупают «с рук»
14:16 В школы Свердловской области по программе «Земский учитель» приедут 19 педагогов
11:23 Жителей Новоуральска будут судить за похищение знакомого и вымогательство пяти тысяч рублей
11:14 Киноиндустрия Урала заработала 5,4 млрд рублей за последние 35 лет
11:04 Футболки и кроссовки стали самыми популярными покупками к лету у жителей Екатеринбурга
10:41 Режим беспилотной опасности ввели в Свердловской области
10:33 Жительницу Талицы отправили в колонию за продажу конфет с наркотиками
22:07 Авито направил в Дагестан спецтехнику и гуманитарную помощь после наводнения
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK