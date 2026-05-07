Возрастное ограничение 18+
Культовый боевик 90-х покажут в Ельцин-центре на большом экране
Кадр из фильма «На гребне волны»
С 10 по 20 мая в кинозале Ельцин-центра пройдут показы культового фильма Кэтрин Бигелоу «На гребне волны». Зрители смогут увидеть на большом экране картину, которая три десятилетия назад перевернула представление о боевиках.
В центре сюжета фильма «На гребне волны» — агент ФБР Джонни Юта, которого блестяще сыграл Киану Ривз. Он выслеживает неуловимую банду грабителей банков, действующую на побережье. В ходе расследования он выясняет неожиданную деталь: все преступники — профессиональные серфингисты. Чтобы проникнуть в их круг, Юта изображает серфера-любителя и вливается в тусовку под предводительством харизматичного лидера Бодхи, роль которого исполнил Патрик Суэйзи. Однако, чем глубже герой погружается в мир океана, волн и безграничной свободы, тем труднее ему видеть в новых знакомых обычных преступников.
Фильм постепенно превращается из напряженного триллера в философскую притчу о границах долга, чести и личного выбора. Возможно, именно благодаря этому, боевик «На гребне волны» перерос свой жанр, стал символом целого поколения и прочно вошёл в культурный код девяностых. Картина Кэтрин Бигелоу — первой женщины, получившей «Оскар» за лучшую режиссуру (уже за другие фильмы), — и сегодня поражает уникальной стилистикой. Съёмки серфинга, операторская работа Дональда Питермена и саундтрек с песнями групп «Pixies» и «Public Enemy» создали абсолютно новый визуальный и музыкальный язык. В массовой культуре сцены с прыжком с парашютом, погонями и философскими монологами Бодхи разошлись на цитаты и мемы. Картину регулярно пересматривают на фестивалях, посвященных девяностым, а споры о том, кто был настоящим героем — агент Юта или бунтарь Бодхи, — не утихают до сих пор.
По традиции, в кинозале Ельцин-центра фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Ограничение по возрасту — восемнадцать плюс. Время сеансов можно узнать по ссылке. Мероприятие для возрастной категории 18+
В центре сюжета фильма «На гребне волны» — агент ФБР Джонни Юта, которого блестяще сыграл Киану Ривз. Он выслеживает неуловимую банду грабителей банков, действующую на побережье. В ходе расследования он выясняет неожиданную деталь: все преступники — профессиональные серфингисты. Чтобы проникнуть в их круг, Юта изображает серфера-любителя и вливается в тусовку под предводительством харизматичного лидера Бодхи, роль которого исполнил Патрик Суэйзи. Однако, чем глубже герой погружается в мир океана, волн и безграничной свободы, тем труднее ему видеть в новых знакомых обычных преступников.
Фильм постепенно превращается из напряженного триллера в философскую притчу о границах долга, чести и личного выбора. Возможно, именно благодаря этому, боевик «На гребне волны» перерос свой жанр, стал символом целого поколения и прочно вошёл в культурный код девяностых. Картина Кэтрин Бигелоу — первой женщины, получившей «Оскар» за лучшую режиссуру (уже за другие фильмы), — и сегодня поражает уникальной стилистикой. Съёмки серфинга, операторская работа Дональда Питермена и саундтрек с песнями групп «Pixies» и «Public Enemy» создали абсолютно новый визуальный и музыкальный язык. В массовой культуре сцены с прыжком с парашютом, погонями и философскими монологами Бодхи разошлись на цитаты и мемы. Картину регулярно пересматривают на фестивалях, посвященных девяностым, а споры о том, кто был настоящим героем — агент Юта или бунтарь Бодхи, — не утихают до сих пор.
По традиции, в кинозале Ельцин-центра фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Ограничение по возрасту — восемнадцать плюс. Время сеансов можно узнать по ссылке. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию