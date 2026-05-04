Возрастное ограничение 18+
На красавицу Лив Тайлер можно будет полюбоваться на большом экране Ельцин-центра
Кадр из фильма «Ускользающая красота»
С 10 по 20 мая в кинозале Ельцин-центра пройдёт показ психологической мелодрамы великого итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи. «Ускользающая красота», помимо прочего, стала пиком актёрской карьеры для Лив Тайлер, дочки солиста рок-группы «Aerosmith».
Фильм, снятый в 1995 году во Франции и Италии, повествует о девушке, которая отправляется в итальянский пригород. Это место она видела лишь маленькой девочкой много лет назад. Героине предстоит провести лето на вилле давних друзей семьи. Она надеется найти своего отца, о котором ничего не знает. Кроме того, девушка пытается разгадать таинственную запись в дневнике своей погибшей матери.
Картина идёт без малого два часа и по доброй традиции демонстрируется в кинозале Ельцин-центра на языке оригинала с русскими субтитрами. Такой формат позволяет максимально полно оценить экранное произведением.
Постановщик «Ускользающей красоты» Бернардо Бертолуччи — один из самых талантливых мастеров мирового кино. Бертолуччи известен такими шедеврами, как «Конформист», «Последний император» и «Последнее танго в Париже». Его стиль отличают чувственная эстетика, сложные психологические портреты и глубокая работа с подсознанием героев. В «Ускользающей красоте» Бертолуччи исследует тему взросления, потери и поиска собственной идентичности на фоне тосканских пейзажей. В главных ролях, помимо упомянутой уже Лив Тайлер, снялись Джереми Айронс, Шинейд Кьюсак, Рэйчел Вайс и Джозеф Файнс. В фильме также сыграл легендарный французский актер Жан Маре.
Фильм предназначен для зрителей старше 18 лет. Точное расписание сеансов можно посмотреть на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
Фильм, снятый в 1995 году во Франции и Италии, повествует о девушке, которая отправляется в итальянский пригород. Это место она видела лишь маленькой девочкой много лет назад. Героине предстоит провести лето на вилле давних друзей семьи. Она надеется найти своего отца, о котором ничего не знает. Кроме того, девушка пытается разгадать таинственную запись в дневнике своей погибшей матери.
Картина идёт без малого два часа и по доброй традиции демонстрируется в кинозале Ельцин-центра на языке оригинала с русскими субтитрами. Такой формат позволяет максимально полно оценить экранное произведением.
Постановщик «Ускользающей красоты» Бернардо Бертолуччи — один из самых талантливых мастеров мирового кино. Бертолуччи известен такими шедеврами, как «Конформист», «Последний император» и «Последнее танго в Париже». Его стиль отличают чувственная эстетика, сложные психологические портреты и глубокая работа с подсознанием героев. В «Ускользающей красоте» Бертолуччи исследует тему взросления, потери и поиска собственной идентичности на фоне тосканских пейзажей. В главных ролях, помимо упомянутой уже Лив Тайлер, снялись Джереми Айронс, Шинейд Кьюсак, Рэйчел Вайс и Джозеф Файнс. В фильме также сыграл легендарный французский актер Жан Маре.
Фильм предназначен для зрителей старше 18 лет. Точное расписание сеансов можно посмотреть на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию