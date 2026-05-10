Небольшие дожди и ветер с порывами ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики прогнозируют в Свердловской области небольшие дожди и ветер с порывами до 13 метров в секунду. В Екатеринбурге преимущественно без осадков.
В четверг, 14 мая, в регионе местами небольшие дожди, ночью до умеренных. Ночью +6...+11 °C, в горах и низинах до +1 °C, днём +20...+25 °C, на северо-востоке до +16 °C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +9...+11 °C, днём +23...+25 °C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 15 мая, в Свердловской области местами небольшие дожди. Ночью +10-15 °C, на крайнем севере до +5 °C; днём +23...+28 °C. Ветер ночью слабый, днём западный 3-8 м/сек, отдельные порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +13...+15 °C, днём +26...+28 °C. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
