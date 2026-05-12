Мусорному полигону на Серовском тракте «зелёный свет»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Несмотря на протесты местных жителей, главное управление государственной экспертизы одобрило проект строительства комплекса по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Его собираются разместить на территории городского округа Верхняя Пышма.Проект «Экотехнопарк Верхнепышминский» получил положительное заключение экспертизы. Площадку под него выбрали в окрестностях Серовского тракта. Ближайшие ориентиры — Лебяжье болото и пансионат «Селен». Как уточняет интернет-ресурс «Квадратный метр», возводить объект будет ООО «Экотехнопарк Верхнепышминский» по концессионному соглашению. Сам экотехнопарк останется в собственности Свердловской области.Планируется, что площадь объекта составит 103 гектара. Здесь разместят мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тысяч тонн в год. Также предусмотрен участок компостирования. Кроме того, здесь же намереваются построить полигон для коммунальных и промышленных отходов. Его мощность достигнет 70 тысяч тонн ежегодно.Местные жители неоднократно выступали против строительства в этой локации. Рядом с площадкой проходит граница особо охраняемой природной территории Вашты. Активисты опасаются, что загрязнённые стоки с полигона могут попасть в реки и Исетское озеро. Государственная экспертиза такой опасности не усмотрела и признала проект соответствующим установленным требованиям. Мероприятие для возрастной категории 18+