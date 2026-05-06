В Екатеринбурге прочитают лекцию о солнечных часах
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Познавательную лекцию под названием «Солнечные часы — загадка времени» можно будет послушать в Екатеринбурге. Она запланирована на 18 мая, а местом проведения должна стать библиотека на Эльмаше.
Мероприятие рассчитано на слушателей старше 16 лет. Лектором выступит Ольга Шевченко, известный краевед, членом Уральского Общества Любителей Естествознания и представитель общественно-делового совета Калиновского лесного парка. В ходе лекции она расскажет об основных типах солнечных часов, существовавших в истории человечества, о том, что такое формула времени и какие системы измерения времени применялись в древности. Лектор объяснит, что именно нужно знать, чтобы правильно определять время по солнечным часам. Отдельная тема будет посвящена причинам возрождения интереса к этому древнему прибору в современном мире. Кроме того, лекция затронет неожиданную связь древнего способа измерения времени с геодезической вышкой в Калиновском лесопарке.
Лекция обещает быть интересной как любителям истории, так и поклонникам точных наук. Зарегистрироваться в качестве слушателя можно по ссылке. Мероприятие для возрастной категории 18+
