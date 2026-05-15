После нападения на пенсионера у подъезда в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ — «хулиганство» — после нападения на пенсионера у подъезда дома на улице Латвийской в Екатеринбурге.
Ситуацией также заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он запросил у руководителя областного СК Богдана Францишко доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, сообщает Следком.
Ранее в СМИ сообщалось, что неизвестный без повода избил пенсионера. Сейчас нападавшего ищут.
