За «пьяные покатушки» на электросамокате жителя Нижней Салды наказали административным арестом
Фото: Вечерние ведомости
Верхнесалдинский суд отправил жителя Нижней Салды под арест за то, что он вечером 12 мая 2026 года катался на электросамокате в состоянии этилового опьянения.
Как рассказали в объединённой пресс‑службе судов Свердловской области, инспекторы ДПС, наблюдавшие мужчину на самокате, заметили, что он ездит без государственного регистрационного знака, а при беседе с ним поняли, что он также пьян. Освидетельствование показало 0,308 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Поскольку мощность электродвигателя электросамоката превышала 0,4 кВт (при норме от 0,25 до 4 кВт), автоинспекторы отнесли его к категории «мопед», для управления которым требуется категория «M», и составили на мужчину протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ – «Управление транспортным средством в состоянии опьянения без прав, при отсутствии уголовно наказуемого деяния».
В суде мужчина признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста. Постановление пока не вступило в законную силу.
