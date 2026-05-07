Жительница Талицы перевела своей дочери более миллиона рублей из‑за уголовного дела за неуплату алиментов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жительница Талицы перевела своей дочери, которая после развода родителей осталась жить с отцом, более миллиона рублей, испугавшись уголовной ответственности за неуплату алиментов.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, женщина со своей дочерью не общалась. О её жизни она узнавала через родственников. Алименты она тоже не платила, хотя по решению суда была обязана перечислять их ежемесячно. В итоге у матери скопился крупный долг.Сначала женщину привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, а затем, поскольку это на неё не подействовало, в отношении неё возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ. И эта мера оказалась уже более действенной: мать сразу же погасила долг, перечислив дочери 1,3 миллиона рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+