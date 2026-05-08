В Екатеринбурге 20‑летнюю девушку обвиняют в карманных кражах и мошенничестве

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге задержали 20‑летнюю девушку по подозрению в четырёх эпизодах хищений. Её обвиняют в карманных кражах и мошенничестве на 1,7 миллиона рублей.Как сообщили Вечерним ведомостям в городском УМВД, в апреле 2025 года в ТЦ «Марс» девушка вытащила из кармана местной жительницы мобильный телефон, когда та, сойдя с эскалатора, наклонилась, чтобы поставить свою собаку на пол. С телефона на потерпевшую оформили кредит на 410 тысяч рублей, но обналичить удалось лишь 100 тысяч из‑за того, что банк заблокировал счёт, посчитав операцию подозрительной.Следующий эпизод, вменяемый девушке, произошёл в мае 2025 года в ТЦ «Радуга Парк», где она вытащила iPhone 15 из сумки посетительницы кафе.Самый крупный ущерб, который, по версии полиции, нанесла обвиняемая предпринимательнице, работающей в ТЦ «Пекин»: у последней пропал кошелёк с суммой 1,2 миллиона рублей.Отмечается, что, когда полицейским удалось найти предполагаемую карманницу, девушка предъявила липовую справку о беременности. Правоохранительные органы проверили документы, и, когда обман подтвердился, задержали подозреваемую. Сейчас в отношении неё возбуждено уголовное дело по статьям 158 и 159 УК РФ. Мероприятие для возрастной категории 18+