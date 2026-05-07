В Екатеринбурге на Компрессорном избили пенсионера
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возле дома на Латвийской, 58/3 неизвестный жестоко избил пожилого мужчину. Момент попал на камеру видеонаблюдения.
По словам родственника пострадавшего, мужчина без какого‑либо повода напал на его дядю. На видео, опубликованном «Е1», видно, как мужчина сначала разговаривает с девушкой, затем резко разворачивается, устремляется к пожилому человеку на скамейке, что‑то ему говорит, отталкивает спутницу, которая, предположительно, пыталась его остановить, и начинает избивать пенсионера.
По данным издания, у пожилого мужчины после нападения остались многочисленные ушибы, синяки и ссадины.
В полиции сообщили, что нападавшего уже ищут.
