Глава СК требует доклад по делу о безвестном исчезновении участника ДТП в Ирбите
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о безвестном исчезновении участника ДТП осенью прошлого года в Ирбите.
Глава ведомства заинтересовался этой историей после её обсуждения в программе федерального телеканала, где прозвучало мнение, что сотрудники органов внутренних дел скрывают улики, которые могли бы указывать на вину второй участницы ДТП.
Следком сообщает, что свердловские следователи сейчас расследуют пропажу мужчины в рамках уголовного дела по статье 105 УК РФ – «убийство». Также региональное следственное управление ходатайствует перед надзорным ведомством о передаче из органов внутренних дел материалов уголовного дела по статье 264 УК РФ – «нарушение ПДД» – в своё производство.
Бастрыкин намерен проконтролировать ход расследования уголовного дела. Кроме того, он ждёт от руководителя областного СК Богдана Францишко отчёт, в том числе по доводам, приведённым в телесюжете.
Мужчина, о котором идёт речь, пропал 5 октября 2025 года. Связано ли его исчезновение с ДТП, участником которого он стал, точно неизвестно.
