Фильмы Свердловской киностудии о войне бесплатно покажут в Екатеринбурге
Кадр из фильма «Назначаешься внучкой» Ярополка Лапшина
На следующий день после праздника Победы в Екатеринбурге состоятся специальные кинопоказы, приуроченные к памятным датам Великой Отечественной войны. Мероприятие пройдёт в Большом павильоне Свердловской киностудии.
В воскресенье, 10 мая, зрителям бесплатно представят три картины, снятые на Свердловской студии в разные годы. Все три фильма объединены темой военного времени и судеб детей на войне.
Первый сеанс начнётся ровно в полдень. На нём можно будет увидеть фильм «Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой». Эта картина была снята в 1970 году режиссером Олегом Николаевским. В 14.00 в том же павильоне покажут ещё один фильм Олега Николаевского — «Девочка из города», созданный в 1984 году. Завершит программу в 16.00 кинолента «Назначаешься внучкой» 1975 года выпуска. Режиссёром этого фильма был Ярополк Лапшин, один из самых именитых мастеров Свердловской киностудии, а одну из главных ролей исполнил любимец советских зрителей Борис Андреев.
Хоть все воскресные показы в Большом павильоне бесплатные, на кнопку «Купить билет» по ссылке всё же придётся. Это нужно для того, чтобы пройти регистрацию, без которой попасть на любой из трёх сеансов будет затруднительно. Мероприятие для возрастной категории 18+
