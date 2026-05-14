Свердловский школьник выиграл отбор ГИТИС в рамках «Поколения М»

– отметили в компании. «Для МТС "Поколение М" – это возможность поддержать талантливых ребят из регионов и дать им доступ к педагогам крупнейших творческих вузов страны. Победа Романа Казанцева из Новоуральска показывает, что сильные молодые артисты есть не только в столицах. Нам важно помогать им становиться заметными и делать следующий шаг в профессии»,

Школьник из Новоуральска Роман Казанцев стал победителем образовательного проекта для абитуриентов «Поколение М», реализуемого МТС совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС.Казанцев успешно прошёл очные прослушивания в Сургуте, где со своей программой выступили около 150 начинающих артистов. Молодые люди читали стихотворения, басни и отрывки из прозы. По итогам прослушиваний преподаватели ГИТИС рекомендовали десять человек для продолжения конкурса. Роман успешно прошёл дальнейшие испытания и был признан победителем отбора, получив рекомендацию для участия в последующих вступительных испытаниях в ГИТИС.Победа даёт ему возможность продолжить образовательный путь в одном из ведущих театральных вузов страны.Отмечается, что цель проекта «Поколение М» – помочь школьникам и студентам из регионов развивать творческие навыки, проходить обучение у профессионалов индустрии и участвовать в отборах ведущих творческих образовательных учреждений. Мероприятие для возрастной категории 18+