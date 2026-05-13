Два ребёнка надышались дымом во время пожара в Ревде
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Два ребёнка надышались дымом во время пожара в многоквартирном четырёхэтажном доме коридорного типа в Ревде на улице Энгельса. Прокуратура проводит проверку.
Пожар произошёл в квартире на втором этаже примерно в 13.10. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 13 человек. Ещё девять человек огнеборцы вывели в защитных масках, рассказали в МЧС региона.
Сейчас ведомства ждут результатов пожарно-технической экспертизы, чтобы дать правовую оценку ЧП.
Пожар потушили за 27 минут. В ликвидации возгорания участвовали 14 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники.
«В результате в больницу доставлены двое несовершеннолетних детей, 2014 и 2016 годов рождения, где им поставлен диагноз – отравление продуктами горения. В настоящее состояние здоровья детей оценивается как удовлетворительное»,
– сообщили в областной прокуратуре.
Пожар потушили за 27 минут. В ликвидации возгорания участвовали 14 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники.
