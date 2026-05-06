В усадьбе Расторгуевых—Харитоновых открылась выставка об Уральском роке
Фото: предоставлено Библиотекой им. Белинского
Во Дворце творчества учащихся в Екатеринбурге начала работу экспозиция «Где зарождалась музыка бунтарей». Её организатором выступила библиотека им. Белинского. Выставка разместилась на втором этаже здания усадьбы Расторгуевых—Харитоновых и посвящена легендам свердловского рока — группам «Чайф», «Агата Кристи», «Смысловые галлюцинации», «ТОП», «Наутилус Помпилиус».
В основе экспозиции — архивные фотографии, газетные статьи, репортажи и интервью разных лет. Выставка приурочена к Году уральского рока. Напомним, в рамках празднования 40-летия создания Свердловского рок-клуба в течение года в уральской столице запланированы различные мероприятия, в том числе квартирники, два мюзикла и выпуск трибьют-альбома.
Экспозиция в бывшем Дворце пионеров прослеживает «географию» уральского рока — знаковые адреса, репетиционные точки и концертные площадки. Газетные вырезки 1960–1990-х годов воссоздают атмосферу эпохи: как жили музыканты, где доставали инструменты и где собирались.
Хронология начинается с 1960-х, когда рок только добрался до Свердловска и начал завоёвывать популярность у молодёжи. Со временем те, кто слушал, сами взялись за инструменты и начали писать собственные песни. Место для выставки выбрано неслучайно: как отмечают организаторы, первый концерт с исключительно авторским репертуаром состоялся в 1975 году — прямо здесь, в стенах Дома пионеров.
Выставка работает до 18 мая. К слову, в этот день будет отмечаться 13-летняя годовщина смерти одного из самых известных членов Свердловского рок-клуба — режиссёра Алексея Балабанова. Ранее писали о планах мэрии открыть в этот день памятник известному режиссёру, однако позже дату установку памятника в Екатеринбурге перенесли на месяц — на 18 июня.
