Мемориальная доска в честь художника Миши Брусиловского появится в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге уже завтра, 7 мая, появится мемориальная доска в честь Миши Брусиловского. Её открытие сопряжено с 95-летним юбилеем уральского художника.Церемония торжественного открытия мемориальной доски, посвященной памяти Миши Брусиловского, начнётся в 14.00. Памятный знак уже установлен возле входа в музей «Невьянская икона» по адресу «улица Энгельса, дом 15», но пока закрыт от глаз прохожих. Именно на первом этаже этого здания с 2024 года работает Музей Миши Брусиловского.Мемориальная доска выполнена из бронзы. В её создании приняли участие сразу три мастера: Николай Предеин, Владимир Кравцев и Юрий Крылов. Процесс отливки готовой бронзовой доски осуществил Иван Дубровин.Художник Миша Брусиловский оставил после себя богатое художественное наследие и навсегда вписал свое имя в историю уральского искусства. На сегодняшний день он остаётся одним из самых известных уральских художников. Мероприятие для возрастной категории 18+