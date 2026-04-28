В Свердловской области резко вырос спрос на студентов-разнорабочих

«Увеличивается количество вариантов занятости, доступных для студентов, и в то же время растет интерес со стороны самих молодых людей»,



— заявил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Свердловской области самой востребованной позицией для подработки, доступной студентам, стали разнорабочие. По данным «Авито Подработки», с 1 марта по 15 апреля 2026 года количество таких предложений в регионе выросло в 2,4 раза, или на 143%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Также работодатели стали чаще предлагать студентам частичную занятость на складах. Число таких предложений в Свердловской области увеличилось в 2,4 раза, или на 141%.В «Авито Подработке» отмечают, что молодые люди всё чаще рассматривают временную занятость не только как способ заработать, но и как часть карьерной стратегии. По данным мартовского опроса сервиса, о поиске своего призвания и готовности пробовать разные сферы чаще всего говорили респонденты 18–24 лет – 30% опрошенных. В группе 25–34 лет так ответили 27%, при среднем показателе по выборке 21%.Мероприятие для возрастной категории 18+