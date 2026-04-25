«Дом Качки» завтра можно будет посетить бесплатно

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

У жителей и гостей уральской столицы появляется отличная возможность посетить Музей истории Екатеринбурга совершенно бесплатно. Уже завтра, 29 апреля, вход в него будет свободным на протяжении всего дня.Бесплатное посещение музея желающими станет подарком к знаменательной дате — 340-летию со дня рождения Василия Татищева, известного историка, государственного деятеля и основателя многих уральских городов. Кроме того, в этот день в честь праздника музей будет работать дольше обычного — до 20.00 вечера. Это позволяет посетить экспозиции даже тем, кто занят в первой половине дня.Администрация музея особенно подчёркивает, что бесплатное посещение доступно не только гостям-одиночкам, но и целым семьям. Но — необходимое уточнение — бесплатным является только вход на основную экспозицию. Экскурсионное обслуживание и аудиогиды, как и прежде, стоит денег.Напомним, что Музей истории Екатеринбурга расположен на улице Карла Либкнехта, в здании номер 26. Прежде это строение, воздвигнутое в первой половине 19-го века, принадлежало генералу обер-берг-гауптману 4 класса Александру Качке. Отсюда — второе название, под которым оно известно горожанам, — «Дом Качки». Мероприятие для возрастной категории 18+