В Свердловской области вырос спрос на зоопсихологов и грумеров

12.42 Среда, 6 мая 2026
Иллюстрация: AI
В Свердловской области владельцы животных стали чаще обращаться к специалистам по уходу, дрессировке и коррекции поведения питомцев. Об этом сообщили в Авито со ссылкой на данные Авито Услуг и Авито Работы.

По данным сервиса, в феврале-марте 2026 года спрос на общий курс дрессировки в регионе вырос почти втрое по сравнению с декабрем 2025-го – январем 2026 года. Интерес к общей корректировке поведения увеличился в 2,5 раза.

Заметно вырос спрос и на услуги ухода. Чисткой глаз животных жители региона интересовались более чем втрое чаще, вычесыванием шерсти – более чем вдвое чаще. Спрос на чистку ушей вырос на 79%, на стрижку питомцев – на 67%, на стрижку когтей – на 37%.

В Авито связывают эту динамику с более осознанным отношением к домашним животным. По словам руководителя бизнес-категории «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услугах Александра Семочкина, за последние два месяца в Свердловской области спрос на адаптацию собак после приюта, услуги зоопсихолога и помощь с психологическими проблемами животных вырос более чем втрое.

Интерес к профессиональному уходу касается не только кошек и собак. Спрос на специалистов по экзотическим животным в регионе увеличился на 23%. Услугами грумеров и дрессировщиков также чаще стали интересоваться владельцы кроликов и енотов – рост составил 7% и 6% соответственно.

На рынке труда быстрее всего выросли зарплатные предложения для грумеров. По данным Авито Работы, в Свердловской области они увеличились на 33% – до 68 964 рублей в месяц. Зарплатные предложения для ветеринаров достигли 76 027 рублей в месяц, что на 11% выше, чем ранее. Число вакансий для грумеров выросло на 40%.

В целом по России количество вакансий для специалистов по уходу за животными увеличилось на 7%, а средняя предлагаемая зарплата в сфере составила 72 023 рубля в месяц.

Алиса Левина © Вечерние ведомости
