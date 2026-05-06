В Алапаевске вынесен приговор реализаторам смертоносной «палёнки»

16.12 Среда, 6 мая 2026
Фото: Алапаевский городской суд
Алапаевский городской суд вынес приговор по громкому делу о торговле суррогатным алкоголем, повлекшем массовые отравления и гибель людей. Жертвами опасной продукции стали 14 человек, из которых 9 скончались.

На скамье подсудимых сидели шестеро граждан: три женщины и трое мужчин. В отношении еще трёх предполагаемых соучастников материалы уголовного дела были выделены в отдельное производство.

Суд установил, что преступная деятельность велась подсудимыми в период с сентября 2020 по декабрь 2021 года. Они реализовывали суррогатный алкоголь, в составе которого присутствовал метиловый спирт, известный как метанол. Концентрация ядовитого вещества во всех партиях значительно превышала допустимые безопасные значения. Опасные напитки продавали на территории сразу двух регионов — Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

В декабре 2021 года от этой «палёнки» пострадали 14 человек. Девятерых спасти не удалось: пятеро погибших были жителями Свердловской области, ещё четверо — жителями ХМАО.

В зависимости от роли и степени участия суд признал всех подсудимых виновными по двум тяжким статьям. Им вменили хранение, перевозку и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Кроме того, фигурантов признали виновными в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере. Мужчинам назначено наказание в виде реального лишения свободы на сроки от 5 лет 6 месяцев до 9 лет. Отбывать срок они будут в исправительной колонии общего режима. Женщины получили более мягкое наказание — от 3 до 4 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет. Суд также полностью удовлетворил гражданский иск в пользу семерых потерпевших.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. Стороны имеют право обжаловать судебный акт в вышестоящей инстанции в течение 15 суток.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
