Спрос на сельскохозяйственный и IT-бизнес вырос в Екатеринбурге

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге вырос спрос на покупку сельскохозяйственного и IT-бизнеса. По данным аналитиков Авито, в первом квартале 2026 года интерес к готовым бизнесам в сфере сельского хозяйства вырос на 106% по сравнению с предыдущим кварталом, а к IT-бизнесам – на 47%.Также заметно вырос спрос на пункты выдачи заказов и компании в сфере услуг – на 36% и 11% соответственно. В Авито связывают это с тем, что предприниматели всё чаще выбирают форматы с более понятной экономикой и быстрым выходом на стабильный доход.Среди отдельных направлений самый резкий рост спроса зафиксирован у животноводческих предприятий – в 3,5 раза. Также вырос интерес к бизнесам в сфере рекламы и печати, стоматологиям, пищевому производству и сельскому хозяйству.По объёму спроса лидируют IT-бизнесы – на них приходится 20% интереса покупателей. Далее идут общепит с долей 14% и пункты выдачи заказов – 13%.При этом предложение готового бизнеса в Екатеринбурге за год почти не изменилось, однако число объявлений о продаже ПВЗ выросло на 52%.Среди категорий с самым заметным ростом предложения оказались строительный бизнес, цветочные магазины, бытовые услуги, аренда недвижимости, а также рестораны и кафе.Аналитики также отметили снижение средней стоимости IT-бизнесов – за квартал они подешевели на 12%, до 59 тысяч рублей. При этом средняя стоимость ПВЗ почти не изменилась и составила около 995 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+