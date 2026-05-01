Гражданина Экваториальной Гвинеи арестовали с наркотой в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения иностранному студенту, обвиняемому в тяжком наркопреступлении. Гражданин Экваториальной Гвинеи обвиняется в попытке торговли наркотиками.Изначально арестованный был уроженцем Мадрида. Сейчас он является гражданином Республики Экваториальная Гвинея, который приехал на Урал с образовательной целью и поступил в один из местных вузов. Однако, исключительно учёбой он заниматься не стал, а свернул — судя по имеющейся информации — на преступную дорожку.Иностранного студента обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Данная статья предусматривает ответственность за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. По версии следствия, иностранец был причастен к организации незаконного оборота запрещенных веществ: вечером 2 мая во время патрулирования территории сотрудниками правоохранительных органов юноша был остановлен юношу для стандартной проверки документов, а при личном досмотре у него были обнаружены несколько зип-пакетов. Внутри пакетов обнаружилось наркотическое вещество синтетического происхождения.Верх-Исетский районный суд рассмотрел ходатайство следователя в отношении экваториального гвинейца и принял решении об избрании для него меры пресечения. С учётом тяжести предъявленного обвинения и личности подозреваемого ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок содержания под стражей установлен по 2 июля 2026 года. Мероприятие для возрастной категории 18+