В Нижнем Тагиле после капремонта открылась детская поликлиника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова через официальный ресурс ведомства «Здоровье уральцев» сообщила о возобновлении работы детской поликлиники в Нижнем Тагиле. Медицинское учреждение открылось после капитального ремонта.Детская поликлиника, о которой идёт речь, расположено в Нижнем Тагиле по адресу «улица Карла Маркса, 36». Здание её прошло через процесс реконструкции и теперь отвечает современным требованиям к подобным учреждениям. В здании организована работа семи педиатрических участков, а общая численность обслуживаемых детей составляет 6396 человек.Как уточняет «Здоровье уральцев», в ходе капитального ремонта была проведена перепланировка помещений. Пространство расширили в соответствии с нормами пожарной безопасности, полностью заменили старые деревянные перекрытия на новые. Также были выполнены кровельные работы и проведена гидроизоляция стен цокольного этажа. Подрядчик усилил кирпичную кладку и полностью обновил отмостку здания. Фасад учреждения был оштукатурен, после чего выполнены общестроительные и финишные отделочные работы.Внутри здания строители заменили все окна, двери и напольные покрытия. Особое внимание уделили модернизации устаревших инженерных систем, включая электрику и сантехнику. Благодаря проведенному ремонту посещение врача для юных жителей Нижнего Тагила станет комфортнее и безопаснее, — отмечает интернет-издание.Официальное открытие обновлённой поликлиники состоялось 5 мая. В тот же день учреждение посетили первые пациенты. Мероприятие для возрастной категории 18+