Школьная столовая в Полевском возобновилась досрочно
Фото: Вечерние Ведомости
Полевской городской суд удовлетворил ходатайство ООО «Комбинат общественного питания» о досрочном прекращении административного приостановления деятельности школьной столовой. Эту точку питания закрывали в связи со вспышкой инфекции.
Основанием для решения о досрочном возобновлении работы столовой во втором корпусе школы №8 города Полевского стало полное устранение ранее выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, которые ранее привели к вспышке кишечной инфекции среди учащихся начальных классов. К выводу об устранении недостатков пришёл уполномоченный сотрудник Роспотребнадзора. Специалист провёл выездную проверку и проанализировал представленные документы. Результаты проверки подтвердили, что все замечания были исправлены.
Напомним, что деятельность школьной столовой была приостановлена 29 апреля на срок в 15 суток. Компанию признали виновной в нарушении санитарных норм, что напрямую повлекло заболевание детей в образовательном учреждении. Уже 30 апреля защитник юридического лица подал ходатайство о смягчении наказания. Поводом для ходатайства послужило досрочное устранение всех замечаний контролирующих органов. Вчера, 5 мая, суд счёл доводы представителей компании обоснованными и доказанными. Постановлением суда исполнение административного наказания в виде приостановления деятельности было прекращено. Работа столовой возобновилась.
