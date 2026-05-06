Несостоявшийся убийца пасынка выслушал приговор в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 6 мая, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении неудавшегося убийцы. Подсудимый пытался зарезать пасынка в здании больницы.Инцидент произошёл 12 декабря 2025 года в Городской клинической больнице №40. Подсудимый пришёл проведать свою супругу, взяв с собой взрослого пасынка. В больничной палате между мужчинами внезапно завязался конфликт. Причиной разногласий стала просьба отчима к пасынку ухаживать за больной матерью. Словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство. В какой-то момент отчим схватил нож с тумбочки и нанёс им удар своему оппоненту.На протяжении всего судебного разбирательства подсудимый свою вину не признавал. Однако суд, изучив все обстоятельства дела, изменил квалификацию преступления. Действия мужчины были переквалифицированы с покушения на убийство на умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.Суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев. До момента вступления приговора в законную силу мера пресечения была изменена. Вместо содержания под стражей мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу. Любая из сторон имеет право обжаловать его в вышестоящей инстанции в течение 15 суток. Мероприятие для возрастной категории 18+