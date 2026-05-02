Список перекрытий в праздничные дни опубликовала Госавтоинспекция Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вводятся временные ограничения движения транспорта в связи с проведением официальных культурно-массовых мероприятий 8 и 9 мая. Это сделано для обеспечения безопасности горожан и гостей города.Ограничения затронут как проезжую часть, так и тротуары на ряде центральных улиц. В первый праздничный день, 8 мая, движение будет перекрыто на нескольких участках с раннего утра. С 06.00 и до окончания мероприятий нельзя будет проехать по улице Пушкина — от проспекта Ленина до дома №11. Дополнительные ограничения 8 мая вводятся с 09.45 до 11.15. В этот временной интервал будет закрыта нечётная сторона проспекта Ленина на отрезке от улицы Восточная до улицы Луначарского. Также в это время перекроют движение по улице Бажова (от Малышева до Первомайской), по улице Кузнечной (от Бажова до Первомайской) и по улице Мичурина (от проспекта Ленина до Первомайской).Во второй праздничный день, 9 мая, ограничения станут более масштабными. Движение будет полностью остановлено с 00.01 до 14.00 и затем возобновится с 20.00 до окончания мероприятий. В центре города перекроют проспект Ленина на участке от улицы Московской до улицы Карла Либкнехта. Под запрет попадут и несколько прилегающих улиц: Хохрякова (от Малышева до Ленина), Маршала Жукова (от Челюскинцев до Ленина) и 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина). Также движение будет прекращено по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев), улице Пушкина (от Малышева до Ленина) и улице Толмачева (от Ленина до Почтового переулка).В список перекрываемых магистралей также вошли улицы Горького (от Малышева до Пушкина), Воеводина (от Малышева до Ленина) и Вайнера (от Антона Валека до Ленина). Кроме того, нельзя будет проехать по улицам Урицкого (от Антона Валека до площади 1905 года) и Володарского (от Антона Валека до площади 1905 года), а также по Банковскому переулку (от Малышева до Театрального). На всех указанных участках в период проведения мероприятий строго запрещена стоянка транспортных средств. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты объезда и использовать альтернативные пути. Мероприятие для возрастной категории 18+