Посвящённый Екатеринбургу художественный альбом презентуют в Музее радио

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В конце месяца, 30 апреля, в Музее Радио имени А. Попова состоится презентация художественного альбома «Екатеринбург ХХ век+». Издание объединило работы шести поколений уральских художников, запечатлевших город в разные годы двадцатого века.Как поясняют в Свердловском областном краеведческом музее, альбом предназначен широкому кругу читателей, а главным образом — тем, кто интересуется изобразительным искусством и историей Екатеринбурга. Автором проекта выступил художник Александр Елизаров, который на презентации лично расскажет об истории создания альбома. Он поделится воспоминаниями о встречах с художниками, каждый из которых внёс свой вклад в общую картину города.Особым украшением вечера станет показ акварельных работ художника Романа Баянова из личной коллекции Александра Елизарова. Акварели Баянова известны своей тонкостью, лиричностью и особым взглядом на уральскую натуру.Мероприятие начнётся в 18.00. На всякий случай напомним адрес Музея радио: Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 9/11. Мероприятие для возрастной категории 18+