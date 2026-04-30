В Екатеринбурге вынесен приговор сбежавшим из СИЗО заключенным

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор двум осужденным, совершившим побег из следственного изолятора. Фигуранты дела Иван Корюков и Александр Черепанов ранее были признаны виновными в приготовлении к террористическому акту.Ещё в октябре 2024 года молодые мужчины были осуждены Центральным окружным военным судом. Им назначили наказание по статье «Приготовление к террористическому акту» в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Однако отбывать наказание они не стали.Первого сентября 2025 года осужденные совершили дерзкий побег из СИЗО № 1. Скрываясь от правоохранительных органов, беглецы укрылись на территории одного из садоводческих товариществ вблизи Екатеринбурга. Там мужчины проникли в чужой жилой дом и похитили имущество на общую сумму более семи тысяч рублей. Почти неделю преступникам удавалось оставаться на свободе. Затем один из беглецов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Второго сбежавшего осужденного обнаружили и задержали 15 сентября.В ходе судебного разбирательства Корюков и Черепанов признаны виновными по двум дополнительным статьям. Суд квалифицировал их действия как побег из-под стражи, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, эпизод с проникновением в садовый дом был признан кражей группой лиц с незаконным проникновением в жилище.При вынесении приговора суд учёл наказания по предыдущим судебным решениям. Александру Черепанову окончательно назначено 8 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на один год. Иван Корюков приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с последующим ограничением свободы также на один год. Согласно решению суда, первые четыре года осужденные проведут в тюрьме. Оставшуюся часть срока мужчины будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.На данный момент приговор не вступил в законную силу. Стороны имеют право обжаловать судебное решение в течение 15 суток.Важно отметить, что оба фигуранта внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Мероприятие для возрастной категории 18+