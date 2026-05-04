На Свердловской железной дороге готовятся к увеличению происшествий с подростками

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За первые четыре месяца 2026 года травмы на объектах железнодорожной инфраструктуры Свердловской области получили пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщила администрация СвЖД.Как указывают в администрации Свердловской железной дороги, показатель это тревожный, поскольку за аналогичный период 2025 года травматических случаев с детьми и подростками не было зарегистрировано вовсе.Сотрудники магистрали проанализировали обстоятельства и выявили самые распространенные нарушения. Прежде всего, дети и подростки часто ходят по железнодорожным путям в неустановленных местах. Также фиксируются попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с неё. Ещё одним опасным нарушением стало незаконное нахождение на крыше вагона — в поисках острых ощущений или ради хвастовства перед сверстниками, подростки пытаются прокатиться «с ветерком», но и с риском для жизни.В связи с тем, что впереди летние каникулы, на СвЖД с тревогой ждут роста количества происшествий с несовершеннолетними. Чтобы предотвратить новые трагедии, сейчас запущен профилактический месячник под названием «Уступи дорогу поездам». Мероприятие организовано специально перед началом каникул. Для школьников подготовили программу, которая призвана научить их безопасному поведению на железной дороге. В программу включены поездка на «Поезде знаний», тематические квизы и экскурсии на железнодорожные предприятия.