Госавтоинспекция Екатеринбурга подвела итоги рейда «Безопасная дорога»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершилось профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Оно проходило четыре дня — с 1 по 4 мая.Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги четырёхдневного рейда и выявили серьёзную картину нарушений на дорогах. За время проведения мероприятия было пресечено более пятидесяти нарушений правил дорожного движения. Одной из главных проблем оказалось управление автомобилем в состоянии опьянения: инспекторы задержали 21 водителя, управлявших транспортным средством нетрезвым. Все они привлечены к ответственности по части первой статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Также был зафиксирован случай передачи управления машиной пьяному лицу. Такое нарушение квалифицируется по части второй той же статьи. Кроме того, четверо автомобилистов отказались проходить медицинское освидетельствование, за что привлечены по статье 12.26 КоАП РФ.Большое количество нарушений связано с отсутствием прав. Двадцать восемь водителей управляли транспортом без водительского удостоверения. Ещё один нарушитель, уже лишённый прав, сел за руль и был привлечен по части второй статьи 12.7 КоАП РФ. В отношении троих водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Мероприятие для возрастной категории 18+