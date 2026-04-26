На месте бывшей муниципальной прачечной в Екатеринбурге построят 12-этажный офисник

17.50 Вторник, 5 мая 2026
Фото: Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга появится ещё одно многоэтажное здание – в отличие от большинства проектов последнего времени, это бизнес-центр, а не жилой комплекс.

До 2000-х годов на углу улиц Радищева и Шейнкмана располагалась муниципальная химчистка-прачечная «Новость», однако она закрылась, а земля под ней была приватизирована и перешла к структурам застройщика «Форум-групп».

Много лет территория была огорожена забором, и только в 2026 году на стройплощадке начали возводить разноэтажное здание с максимальной высотой 12 этажей.

Согласно информации на портале «Дом.рф», в здании будет только нежилая недвижимость, а также паркинг.

Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик "Паркинг на Радищева», входящий в структуру «Форум-групп». Компания принадлежит ООО «Проект-консалтинг», которая, в свою очередь, на 80% принадлежит Тамаре Черепановой, по 10% доли владеют Сергей Мямин (бывший вице-мэр Екатеринбурга) и Никита Воробьёв.

«Здание включает в себя многоуровневую автостоянку, офисные пространства и ресторан.

В фасадных решениях мы подчеркнули эту особенность через "кирпичный" мотив: внешняя оболочка здания будто собрана из вертикально стоящих кирпичей, а уступы акцентированы горизонтально лежащими элементами. Это позволило сделать здание визуально легче и органично вписать в новый городской пейзаж»,

— описали проект в архитектурном бюро Ulab.


Бизнес-центр, который получил название «Деловой квартал "Платформ"», рассчитывают сдать к лету 2028 года.

