Парк Маяковского станет одной из самых насыщенных мероприятиями площадок в День Победы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В праздничный день, 9 мая, екатеринбургский парк Маяковского превратится в большую праздничную площадку, посвященную Победе. Организаторы подготовили насыщенную программу, которая начнётся с утра и продлится до самого вечера.Ближе к полудню на Площади мотоциклистов в парке стартует торжественный митинг, посвящённый памяти погибших бойцов Уральского Добровольческого Танкового Корпуса. Параллельно с одиннадцати утра до трех часов дня на аллее Маяковского у памятника развернется акция «Вспомним всех поимённо». Здесь каждый желающий сможет найти информацию о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны. Ровно в двенадцать часов на той же аллее покажут спектакль под названием «Военные собаки». А на Центральной аллее на ретро-стеллах откроется фотовыставка «Аллеи тыла» с архивными снимками и историей самого парка в сороковые-пятидесятые годы.Главная сцена Парка Маяковского будет работать в музыкальном режиме. Зрителей ждут песни военных лет, а в час дня здесь выступит Хор любителей пения. В три часа концертную программу продолжит выступление хорового ансамбля под управлением Андрея Старикова, в четыре начнутся танцы от клуба «Добрые встречи», а в половине шестого — выступление оркестра Центрального военного округа.На Лесной сцене, которая раньше называлась Саундпарком, тоже будет своя программа. В час дня начнётся фронтовой концерт «Дивизии чёрных ножей», а в два — выступление арт-проекта «Бомонд». Любителей истории ждут на Радиальной аллее между Лесной сценой и Лыжной базой. С двенадцати до пяти там будет работать военно-историческая выставка о быте уральских добровольцев. Рядом развернёт свою работу полевая кухня от клуба «Разведбат».Также стоит заглянуть на Свердловскую детскую железную дорогу на территории Парка. С одиннадцати утра до четырех дня там пройдут мастер-классы, шахматный турнир, песни под гитару, а также деревянные и VR-игры. Самым зрелищным событием станет курсирующий по путям легендарный танк-паровоз тысяча девятьсот тридцать первого года. Мероприятие для возрастной категории 18+