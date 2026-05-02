Бежавший к губернатору Паслеру оренбуржец объяснил свои мотивы
Фото: Верх-Исетский суд
Вышедший на свободу после четырёх суток ареста оренбуржец рассказал о том, зачем подбегал к Паслеру 1 мая.
Серик Таспаков специально приехал из Оренбурга в Екатеринбург, чтобы пообщаться с экс-губернатором Оренбургской области, рассказал он информагентству «Ура.ру».
По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, посетившей Таспакова в спецприёмнике на Елизаветинском шоссе, мужчина работал в Оренбургской области на сельхозпредприятии, которое Паслер однажды посещал с рабочим визитом.
Ранее Вечерние ведомости писали, что у Серика Таспакова был бизнес в сфере НТО.
«Спасибо Денису Владимировичу, мой вопрос был сразу решён. Что за вопрос, сказать не могу, это личное. Паслер мне и в Оренбургской области помогал, сразу меня узнал. Он очень человечный, повезло вам с губернатором»,
— сказал только что освободившийся Серик.
