Вороватому сладкоежке из Нижнего Тагила назначили срок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении двух краж с незаконным проникновением.Суд установил, что в конце сентября 2025 года подсудимый проник в пункт выдачи заказов «Озон». Чтобы попасть внутрь, мужчина выдавил дверь. Из помещения он унёс шуруповерт стоимостью 5 000 рублей. Однако позже злоумышленник добровольно вернул похищенный инструмент. Но этим его преступная активность не ограничилась.В ноябре того же года тагилец проник в кондитерскую под названием «Бабкин торт». Оттуда он похитил сразу несколько ценных вещей, включая смартфон iPhone. Также вор забрал три торта, 14 437 рублей наличными и банковскую карту. Этой же ночью мужчина отправился в бар, где стал активно тратить деньги с чужой карты. За день ему удалось потратить 15 008 рублей на алкоголь и закуски. Общий ущерб от посещения кондитерской составил почти 48 000 рублей.Преступника задержали в тот же день — он даже не успел покинуть бар. Часть похищенного имущества удалось вернуть законному владельцу. Однако торты странный вор успел употребить.Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал сладкоежку виновным по двум статьям Уголовного кодекса. При назначении наказания суд учёл наличие рецидива преступлений. За кражу из пункта выдачи мужчина получил 1 год 8 месяцев лишения свободы. За дерзкое ограбление кондитерской с использованием карты — 2 года лишения свободы. По совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием по другому приговору от 8 апреля 2026 года окончательный срок составил 3 года 10 месяцев. Отбывать наказание тагилец будет в исправительной колонии строгого режима. Мероприятие для возрастной категории 18+