Возрастное ограничение 18+

Вороватому сладкоежке из Нижнего Тагила назначили срок

11.40 Среда, 6 мая 2026
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении двух краж с незаконным проникновением.

Суд установил, что в конце сентября 2025 года подсудимый проник в пункт выдачи заказов «Озон». Чтобы попасть внутрь, мужчина выдавил дверь. Из помещения он унёс шуруповерт стоимостью 5 000 рублей. Однако позже злоумышленник добровольно вернул похищенный инструмент. Но этим его преступная активность не ограничилась.

В ноябре того же года тагилец проник в кондитерскую под названием «Бабкин торт». Оттуда он похитил сразу несколько ценных вещей, включая смартфон iPhone. Также вор забрал три торта, 14 437 рублей наличными и банковскую карту. Этой же ночью мужчина отправился в бар, где стал активно тратить деньги с чужой карты. За день ему удалось потратить 15 008 рублей на алкоголь и закуски. Общий ущерб от посещения кондитерской составил почти 48 000 рублей.

Преступника задержали в тот же день — он даже не успел покинуть бар. Часть похищенного имущества удалось вернуть законному владельцу. Однако торты странный вор успел употребить.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал сладкоежку виновным по двум статьям Уголовного кодекса. При назначении наказания суд учёл наличие рецидива преступлений. За кражу из пункта выдачи мужчина получил 1 год 8 месяцев лишения свободы. За дерзкое ограбление кондитерской с использованием карты — 2 года лишения свободы. По совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием по другому приговору от 8 апреля 2026 года окончательный срок составил 3 года 10 месяцев. Отбывать наказание тагилец будет в исправительной колонии строгого режима.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Жителя Нижнего Тагила отправят в колонию за хранение карфентанила
27 апреля 2026
Дебошира из Нижнего Тагила накажут рублём
28 апреля 2026
Бывший оперуполномоченный получил 15 лет колонии за убийства 25-летней давности
29 апреля 2026
Бывшую старшую медсестру осудили за аферу с зарплатами в Каменск-Уральской больнице
28 апреля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:39 Несостоявшийся убийца пасынка выслушал приговор в Екатеринбурге
14:16 Персонажей Булгакова превратят в Екатеринбурге в кукол
12:42 В Свердловской области вырос спрос на зоопсихологов и грумеров
12:34 В Нижнем Тагиле после капремонта открылась детская поликлиника
12:15 В Екатеринбурге вынесен приговор сбежавшим из СИЗО заключенным
12:09 В Свердловской области резко вырос спрос на студентов-разнорабочих
12:06 Екатеринбургский «Огненный гид» проведёт премьерную экскурсию в День Победы
11:40 Вороватому сладкоежке из Нижнего Тагила назначили срок
11:29 Спрос на сельскохозяйственный и IT-бизнес вырос в Екатеринбурге
11:21 Вспомнить Влада Листьева предлагают в Ельцин-центре
11:02 Фильмы Свердловской киностудии о войне бесплатно покажут в Екатеринбурге
10:31 Гражданина Экваториальной Гвинеи арестовали с наркотой в Екатеринбурге
10:18 В Кольцово спешно раздают собак из частного приюта
09:54 Школьная столовая в Полевском возобновилась досрочно
21:44 На Свердловской железной дороге готовятся к увеличению происшествий с подростками
20:32 Парк Маяковского станет одной из самых насыщенных мероприятиями площадок в День Победы
19:47 Госавтоинспекция Екатеринбурга подвела итоги рейда «Безопасная дорога»
19:27 Два новых детских сада строят в Нижнем Тагиле
19:00 В День Победы в Ельцин-центре прозвучит музыка советских композиторов
17:50 На месте бывшей муниципальной прачечной в Екатеринбурге построят 12-этажный офисник
16:54 Бежавший к губернатору Паслеру оренбуржец объяснил свои мотивы
15:47 Экс-прокурор Кургана станет вице-мэром Екатеринбурга
15:21 В Екатеринбурге за благоустройство Преображенского парка проголосовали более 8 тысяч человек
15:17 В Екатеринбурге будут судить двух женщин за аферу с жилищным сертификатом на 1,1 млн рублей
14:34 На фестиваль молодежи в Екатеринбурге подали более 100 тысяч заявок из 191 страны
13:56 Уральцы готовы платить за онлайн-курсы до 7,6 тыс. рублей в месяц
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
14:39 Несостоявшийся убийца пасынка выслушал приговор в Екатеринбурге
14:16 Персонажей Булгакова превратят в Екатеринбурге в кукол
12:42 В Свердловской области вырос спрос на зоопсихологов и грумеров
12:34 В Нижнем Тагиле после капремонта открылась детская поликлиника
12:15 В Екатеринбурге вынесен приговор сбежавшим из СИЗО заключенным
12:09 В Свердловской области резко вырос спрос на студентов-разнорабочих
12:06 Екатеринбургский «Огненный гид» проведёт премьерную экскурсию в День Победы
11:40 Вороватому сладкоежке из Нижнего Тагила назначили срок
11:29 Спрос на сельскохозяйственный и IT-бизнес вырос в Екатеринбурге
11:21 Вспомнить Влада Листьева предлагают в Ельцин-центре
11:02 Фильмы Свердловской киностудии о войне бесплатно покажут в Екатеринбурге
10:31 Гражданина Экваториальной Гвинеи арестовали с наркотой в Екатеринбурге
10:18 В Кольцово спешно раздают собак из частного приюта
09:54 Школьная столовая в Полевском возобновилась досрочно
21:44 На Свердловской железной дороге готовятся к увеличению происшествий с подростками
20:32 Парк Маяковского станет одной из самых насыщенных мероприятиями площадок в День Победы
19:47 Госавтоинспекция Екатеринбурга подвела итоги рейда «Безопасная дорога»
19:27 Два новых детских сада строят в Нижнем Тагиле
19:00 В День Победы в Ельцин-центре прозвучит музыка советских композиторов
17:50 На месте бывшей муниципальной прачечной в Екатеринбурге построят 12-этажный офисник
16:54 Бежавший к губернатору Паслеру оренбуржец объяснил свои мотивы
15:47 Экс-прокурор Кургана станет вице-мэром Екатеринбурга
15:21 В Екатеринбурге за благоустройство Преображенского парка проголосовали более 8 тысяч человек
15:17 В Екатеринбурге будут судить двух женщин за аферу с жилищным сертификатом на 1,1 млн рублей
14:34 На фестиваль молодежи в Екатеринбурге подали более 100 тысяч заявок из 191 страны
13:56 Уральцы готовы платить за онлайн-курсы до 7,6 тыс. рублей в месяц
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK