В Доме Поклевских-Козелл можно познакомиться с творчеством башкирского художника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Новая экспозиция начала работать в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских Козелл» (Екатеринбург, улица Малышева, дом 46). Она позволяет познакомиться с творчеством заслуженного художника Республики Башкортостан Анаса Харасова.Экспозиция получила название «Тропа к вершине». В представленных на ней произведениях — а это более 40 картин, написанных маслом, переплетаются уральские мотивы и элементы башкирского культурного наследия. Художник Анас Харасов работает в разных жанрах: посетители выставки увидят живописные уральские пейзажи, иллюстрации к башкирскому народному эпосу «Урал Батыр», автопортреты и портреты своих родственников. Отдельная серия картин посвящена Омару Хайяму — поэту и философу.Посетить выставку можно до 7 июня включительно. «Тропа к вершине» должны быть особенно интересна тем, кто ценит живопись, мифологию и философию Востока. Мероприятие для возрастной категории 18+